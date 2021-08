Trovate armi in un palazzo abbandonato a Torre Annunziata

Appartamenti in un palazzo abbandonato trasformati in deposito per armi. È quanto hanno scoperto in via D'Alagno a Torre Annunziata (Napoli) gli agenti del locale commissariato di polizia, con il supporto degli equipaggi del reparto prevenzione crimine Campania, durante un servizio straordinario di controllo del territorio.

Le armi

Nei locali abbandonati i poliziotti hanno trovato un revolver con cinque cartucce, una pistola calibro 7.65 con tre cartucce, altre dieci munizioni di vario calibro e una bottiglia contenente 700 grammi circa di polvere esplosiva.