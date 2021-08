Napoli, butta la corrispondenza nei rifiuti: denunciato portalettere

Si era sbarazzato della corrispondenza da consegnare gettandola in un cassonetto dei rifiuti il portalettere di Poste Italiane denunciato dalla polizia per violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza.

La vicenda

L'uomo, un 33enne napoletano con precedenti di polizia, era stato segnalato alle forze dell'ordine da una persona che agli agenti, intervenuti in via Angelo di Costanzo, ha raccontato di aver visto un uomo con indosso un gilet delle "Poste Italiane" il quale, dopo essersi fermato con lo scooter accanto a un cassonetto dei rifiuti, si era disfatto di numerose lettere. Gli agenti, dopo aver recuperato la posta, hanno accertato con la collaborazione di Poste Italiane che la stessa era stata presa in consegna dal portalettere A.C., procedendo con la relativa denuncia.