Gommone in avaria a Ischia, in salvo una famiglia di cinque persone

Una famiglia di cinque persone, tra cui due bambini, a bordo di un gommone in avaria, è stata soccorsa dalla Guardia Costiera di Ischia. E' successo nel pomeriggio di ieri, in prossimità della baia della Scannella.

L'intervento

I cinque hanno lanciato l'allarme dopo che il natante, in avaria, ha iniziato ad essere pericolosamente spinto dalla corrente verso gli scogli. Sul posto è intervenuto il battello GC 07 della Guardia Costiera ischitana: i militari hanno intercettato il mezzo in difficoltà, salendo a bordo e verificando le buone condizioni dei passeggeri, e soprattutto dei due bambini. Poi hanno tentato di individuare la causa dell'avaria per poterla risolvere ma per la concreta situazione di rischio è stato deciso di trainare il gommone in zona di sicurezza e successivamente nel porto più vicino, quello di Sant'Angelo.