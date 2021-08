Carbonara di Nola, botte e minacce a 85enne: arrestata badante

I militari hanno arrestato per maltrattamenti contro familiari o conviventi una 47enne: è stata lei ad aprire la porta ai carabinieri

Ha subìto per anni botte e minacce, violenze i cui segni sono ancora sul suo corpo. Poi, grazie alla segnalazione di alcuni cittadini, a casa sua sono arrivati i carabinieri ed è così che un anziano di 85 anni ha trovato il coraggio di raccontare tutto, tutto quello che la sua badante gli infliggeva.

La ricostruzione dei fatti

La vicenda è accaduta a Carbonara di Nola, in provincia di Napoli. I militari hanno arrestato per maltrattamenti contro familiari o conviventi una 47enne di origine rumena. Ed è stata lei ad aprire la porta ai carabinieri e quando all'anziano è stato chiesto se avesse bisogno di aiuto, lui ha fatto capire che di aiuto ne aveva bisogno eccome. Poi, in caserma, il racconto di anni di percosse e minacce.