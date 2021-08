Caserta, in casa con due chili di hashish: arrestato un 35enne

La Polizia ha trovato 12 panetti nascosti in diverse stanze. L'uomo è stato condotto in carcere mentre lo stupefacente è stato sequestrato

Un 35enne è stato arrestato a Caserta dopo che agenti della Polizia di Stato hanno trovato nella sua abitazione due chili di hashish. Le manette sono scattate al termine di un’attenta osservazione da parte dei poliziotti, i quali sospettavano che nella sua abitazione potesse essere nascosta la provvista di droga da cui il 35enne attingeva per vendere le singole dosi. Gli agenti sono quindi entrati in azione, perquisendo la casa e scoprendo dodici panetti sistemati in diverse stanze. L’uomo è stato condotto in carcere mentre lo stupefacente è stato sequestrato.