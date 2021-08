Sul posto sono intervenuti i carabinieri: sul selciato hanno rinvenuto e sequestrato due bossoli a salve. Al momento sono in corso indagini

Colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi in via Pace a Ercolano, nel Napoletano. L'episodio è avvenuto nella notte tra il 2 e il 3 agosto ma lo si è appreso oggi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri: sul selciato hanno rinvenuto e sequestrato due bossoli a salve. Al momento sono in corso indagini.