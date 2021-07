Covid Campania, 471 casi: nessun decesso, aumentano i ricoveri

Un lieve aumento del numero dei positivi, crescita dei ricoverati nei reparti di degenza. Sono i dati in sintesi del bollettino quotidiano dell'emergenza Covid in Campania. I positivi registrati oggi sono stati 471 su 8.811 tamponi molecolari. Il tasso di positività è al 5,34% rispetto al precedente 5%. Nessun decesso oggi, mentre due vittime dei giorni scorsi sono state registrate ieri. Stabili i ricoveri in terapia intensiva (12) mentre aumentano quelli in degenza ordinaria. Ora sono 196 rispetto al dato precedente di 189 (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA - NUOVA ORDINANZA IN CAMPANIA).