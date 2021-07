Rapina a Marano travestiti da carabinieri: tre arresti

Gli arrestati, armati anche di pistola, hanno rubato dalla cassaforte di un’abitazione 25mila euro in contanti, orologi e preziosi per un totale di circa 70mila euro

Travestiti da carabinieri ed armati di pistola avevano rapinato nella notte del 14 luglio un'abitazione a Marano (in provincia di Napoli), rubando dalla cassaforte 25mila euro in contanti, orologi e preziosi per un totale di circa 70mila euro. La polizia ha arrestato stamattina tre dei cinque componenti della banda, che utilizzando pettorine ed una paletta segnaletica con lo stemma contraffatto dell’Arma dei carabinieri, aveva simulato una perquisizione domiciliare.