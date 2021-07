Incidente sul lavoro in provincia di Avellino: morto 28enne

Un ragazzo di 28 anni è morto mentre lavorava in un campo agricolo di Lacedonia, in provincia di Avellino, l'incidente è avvenuto poco dopo mezzogiorno in località San Vito. Il giovane autotrasportatore, originario della provincia di Salerno, è rimasto schiacciato dal rimorchio carico di balle di fieno durante la manovra di aggancio alla motrice. L'uomo è morto sul colpo. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri.