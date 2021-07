Ordigno bellico da rimuovere, evacuazione in corso ad Avellino

Sono cominciate intorno alle 6,30 le operazioni di evacuazione di parte della popolazione di Avellino per consentire il disinnesco di un ordigno bellico rinvenuto circa due anni fa sul greto del fiume Fenestrelle, nei pressi del ponte di via Ferriera, al centro di Avellino. Sono più di 2500 le persone che dovranno abbandonare temporaneamente le loro abitazioni, che si trovano nel raggio di 258 metri dal luogo del ritrovamento.

Le operazioni

Le operazioni di evacuazione, coordinate dalla prefettura di Avellino con il supporto delle forze dell'ordine e di circa 400 volontari della protezione civile, dovranno concludersi entro le 9,30, per consentire in tutta sicurezza ai militari del 231esimo reggimento Genio Guastatori di Caserta di lavorare alla rimozione e al trasferimento dell'ordigno in una cava di Atripalda, dove la bomba sarà fatta brillare. Al momento le persone da evacuare vengono convogliate in tre centri di attesa allestiti in piazza della Libertà, nell'area pedonale di via Giuseppe Mazzini e nel parcheggio del centro commerciale di via Ferriera, per essere poi trasferite nel centro di accoglienza allestito nel campus scolastico di contrada Baccanico. Per controllare che la zona rossa sia sgombra vengono utilizzati anche dei droni. Le operazioni di disinnesco dovrebbero concludersi intorno alle 15 ed entro le 18 le persone potranno rientrare nelle loro abitazioni.