Covid Campania, il bollettino: 301 contagi su 5.958 test

In Campania nelle ultime ore si registrano 301 nuovi casi di Covid-19 su 5.958 test molecolari esaminati. Il tasso di incidenza, calcolato senza tenere conto dei tamponi antigenici, è al 5,05%. Nel bollettino dell'Unità di crisi non si segnalano vittime. I posti letto occupati nelle terapie intensive sono 11, quelli di degenza sono 180. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)