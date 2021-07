Libero De Rienzo, oggi i funarali aperti a tutti a Paternopoli

Invece, non ha fornito risposte definitive sulle cause del decesso l'autopsia, effettuata martedì 20 luglio, sulla salma di De Rienzo

Oggi alle 15 saranno celebrati - nella chiesa del cimitero di Paternopoli, in provincia di Avellino - i funerali di Libero De Rienzo, "Picchio", l'attore trovato morto nella sua abitazione a Roma il 16 luglio all'età di 44 anni. (TUTTI I SUOI FILM - FOTO). "I funerali, su volontà dei familiari, non saranno svolti in forma privata – si legge nella nota – affinché si possa celebrare la persona che era Picchio, il suo talento e la sua grande umanità, che l'ha portato a entrare nel cuore della gente", ha fatto sapere in una nota l'avvocato Piergiorgio Assumma, legale di fiducia della famiglia

L'autopsia

Invece, non ha fornito risposte definitive sulle cause del decesso l'autopsia, effettuata martedì 20 luglio, sulla salma di De Rienzo. I risultati degli esami tossicologici, disposti dalla Procura di Roma, arriveranno tra almeno 15 giorni. Le analisi servono per verificare se De Rienzo, prima del decesso sopraggiunto a seguito di un infarto, avesse assunto droghe o altre sostanze alteranti.