Proteste G20 Napoli, traffico in tilt a San Giovanni a Teduccio. VIDEO

In occasione del G20 al Palazzo Reale di Napoli, apertasi quest’oggi alle 10 con la riunione dei ministri dell’Ambiente dei 20 grandi Paesi del mondo, una folta schiera di attivisti ha manifestato nel quartiere a San Giovanni a Teduccio, bloccando il traffico.

La protesta

Gli attivisti hanno protestato in mezzo alle carreggiate, creando non pochi problemi agli automobilisti, sfilando con cartelloni e striscioni che richiamano alla cura del pianeta Terra e al rispetto per l’ambiente. Uno in particolare recitava: “Il G20 balla sul Titanic. Salviamo il pianeta! Jatevene!” Sono poi stati utilizzati dei fumogeni rossi, mentre altre persone hanno distribuito ai conducenti delle vetture dei volantini contenenti i motivi della manifestazione