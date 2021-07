Napoli: rissa nel quartiere Soccavo, denunciate tre persone

Tre pregiudicati, un 32enne, un 36enne e un 19enne, sono stati denunciati per rissa dai carabinieri a Napoli. E' successo ieri intorno alle 13 in via Nerva, nel quartiere Soccavo: i tre hanno cominciato a litigare per futili motivi finché il diverbio è degenerato in una rissa. A un certo punto il 19enne ha estratto un coltello colpendo al volto il 32enne e alla nuca il 36enne. I due accoltellati sono stati soccorsi dal personale sanitario del 118 all'ospedale Cardarelli e hanno riportato dieci giorni di prognosi.