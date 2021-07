Napoli, lavoratori Whirlpool in stazione per bloccare treni

Gli operai hanno raggiunto i binari dei treni ad alte velocità per bloccare i convogli in partenza e in arrivo a Napoli

Protesta dei lavoratori della Whirlpool di via Argine alla stazione centrale di Napoli. Gli operai hanno raggiunto i binari dei treni ad alta velocità per bloccare i convogli in partenza e in arrivo a Napoli (L'AVVIO DELLE PROCEDURE DI LICENZIAMENTO)

La protesta

Sono circa 200 i lavoratori che hanno bloccato i binari dei treni ad alta velocità. Gli operai espongono striscioni e scandiscono slogan contro la multinazionale americana.

Sgambati (Uil): "Scusate per i disagi ma non si può accettare l'arroganza della multinazionale"

"Ci possiamo solo scusare per i disagi - afferma Giovanni Sgambati, segretario generale della Uil Campania -, ma per le lavoratrici e i lavoratori della Whirlpool Napoli non si può accettare l'arroganza della multinazionale di ricorrere ai licenziamenti collettivi dopo due anni di lotta. Faremo tutto il possibile per contrastare questa decisione: non lo meritano la città di Napoli e il Mezzogiorno".