Maltempo Campania, interrotta circolazione treni della Circumvesuviana

La pioggia caduta in queste ore su diverse città della Campania ha creato problemi anche alla circolazione ferroviaria della Circumvesuviana. In particolare, l'Eav ha fatto sapere che ''a causa dell'allagamento della stazione di Scafati (Salerno), la circolazione sulla linea Napoli-Poggiomarino è momentaneamente interrotta tra Pompei (Napoli) e Poggiomarino''. (LE PREVISIONI IN ITALIA - PREVISIONI METEO A NAPOLI - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL METEO)