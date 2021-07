Covid Campania, il bollettino: 151 casi su 2.298 tamponi molecolari

Sono 151 in Campania i nuovi casi di Covid registrati a fronte di 2.298 tamponi molecolari esaminati, l'indice di contagio è pari al 6,57%. Secondo i dati dell'Unità di crisi della Regione nelle ultime 48 ore si sono registrati due decessi. Stabile, negli ospedali, il numero dei posti letto occupati nelle terapie intensive, che sono 10, mentre le persone ricoverate negli altri reparti sono 181, sei in più rispetto al dato precedente. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)