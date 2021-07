Si tuffano nonostante il mare mosso: salvati 3 minori nel Casertano

Tre bagnanti in difficoltà per il mare mosso sono stati assistiti e salvati dalla Guardia Costiera nelle acque del lungomare Camillo Federico di Mondragone (Caserta). I tre, tutti minorenni, si erano tuffati, senza curarsi delle condizioni proibitive del mare, e non riuscivano a ritornare a riva a causa della forte risacca.

L’intervento

Gli uomini dell'Ufficio Locale Marittimo di Mondragone, impegnati nelle attività di pattugliamento lungo il litorale, notavano i malcapitati ed allertavano prontamente il mezzo nautico in servizio in zona, il battello pneumatico GC B63, che è intervenuto. L'intervento si aggiunge alle numerose attività effettuate nell'ambito dell'operazione "mare sicuro", diretta in ambito Regionale dalla Direzione Marittima della Campania, che schiera quotidianamente, lungo le coste e sulle spiagge, uomini donne e mezzi del Corpo a salvaguardia della incolumità di diportisti e bagnanti ed a garanzia di una ordinata e corretta fruizione di spiagge e mare.