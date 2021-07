Spara a un 19enne durante lite per viabilità: arrestato nel Napoletano

Aveva sparato alle gambe, nel corso di una lite per motivi di viabilità, ad un 19 enne a Varcaturo, nel territorio di Giugliano in Campania (in provincia di Napoli). P.M., di 34 anni, residente a Varcaturo, già denunciato in precedenza, è stato identificato dai carabinieri, arrestato ieri e trasferito nel carcere di Poggioreale.

La vicenda

L'uomo è accusato di aver esploso l'11 marzo scorso sei colpi di pistola contro il giovane. Due proiettili andarono a segno, provocando danni permanenti al giovane. I militari - che hanno eseguito un provvedimento del Tribunale di Napoli Nord- hanno raccolto testimonianze dei presenti alla lite e hanno identificato il 34enne.