Droga a Sant'Arsenio, in casa un chilo di marijuana: arrestato 20enne

Un ragazzo di 20 anni, incensurato, a Sant'Arsenio (in provincia di Salerno) è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'intervento dei carabinieri

I carabinieri hanno effettuato una perquisizione in casa e in altri locali nella disponibilità del 20enne, trovando così un chilo di marijuana in alcuni sacchetti cellophane sigillati. I militari hanno anche posto sotto sequestro una serra indoor in cui hanno rinvenuto lampade ed essiccatori, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento.