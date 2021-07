Marcianise, banditi armati fermati prima di irruzione in negozio

I carabinieri hanno intercettato la gang dopo la segnalazione di un'auto sospetta nel parcheggio del negozio di telefonia situato in via Lener

Armati di fucile a canne mozze e con il volto coperto da passamontagna, erano pronti a fare irruzione all'interno di un negozio di telefonia di Marcianise, nel Casertano, quando sono stati notati dai carabinieri e arrestati. In manette sono così finiti i quattro componenti di un commando, tra cui un 17enne di Cardito. Tra gli arrestati anche un 22enne di Afragola già sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e un 33enne percettore del reddito di cittadinanza.

La ricostruzione dei fatti

I carabinieri hanno intercettato la gang dopo la segnalazione di un'auto sospetta nel parcheggio del negozio di telefonia situato in via Lener. Giunti sul posto, i militari hanno sorpreso i ladri mentre erano in procinto di entrare. I banditi, vistisi scoperti, hanno tentato la fuga a piedi ma sono stati bloccati dopo un breve inseguimento e ammanettati.