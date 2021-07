Rubano stereo da auto già rubata, due arresti a Napoli

L'auto è stata sequestrata e affidata a un deposito giudiziario mentre i due arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, in attesa di essere giudicati con rito direttissimo

Avevano appena sottratto lo stereo da un'auto già rubata da altri "colleghi" lo scorso aprile i due ladri sorpresi ieri sera a Napoli dai carabinieri: con l'accusa di furto aggravato in concorso sono finiti in manette un uomo di 51 e uno di 46 anni.

La ricostruzione dei fatti

I due sono stati sorpresi nella tarda serata di ieri in via del Cassano, nel quartiere napoletano di Secondigliano, subito dopo aver rubato da un'auto parcheggiata il frontalino dello stereo. I militari hanno poi scoperto che l'auto era stata rubata lo scorso 26 aprile scorso nel comune di Arzano e mai ritrovata prima di ieri. L'auto è stata sequestrata e affidata a un deposito giudiziario mentre i due arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, in attesa di essere giudicati con rito direttissimo.