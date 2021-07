Covid Campania, 136 positivi su oltre 7mila test molecolari

Sono 136 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 7.174 test molecolari esaminati ieri. Il tasso di incidenza, calcolato senza tenere conto dei tamponi antigenici, è dell'1,89%. Nel bollettino giornaliero dell'Unità di crisi sono censite anche sette nuove vittime, di cui tre decedute nelle ultime 48 ore e quattro risalenti ai giorni precedenti ma registrate ieri. Sul versante degli ospedali si registra un lieve calo sia nelle terapie intensive, a quota 14 (-1), sia nelle degenze, che sono 197 (-1) (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA).