Praiano, malore mentre fa il bagno in mare: morta 63enne

Una donna di 62 anni, Emanuela Dario, è morta a Praiano (Salerno), paese sulla Costiera Amalfitana, a causa di un malore accusato mentre stava facendo il bagno in mare. La 62enne è annegata tra le 9.35 e le 10.15 nei pressi della spiaggia della Gavitella. Portata sulla battigia, si è rivelato vano ogni tentativo di rianimarla. Ancora in via di accertamento le cause del decesso.

Il malore e i soccorsi

A quanto si apprende, la donna, residente a Bresso in provincia di Milano, era in vacanza col marito a Praiano e frequentava spesso la spiaggia della Gavitella. Il primo ad accorgersi del malore è stato il coniuge, il quale si è tuffato in acqua e ha portato la moglie, già esanime, sulla battigia per cercare di rianimarla, senza successo. Inutili anche gli interventi della Guardia Costiera di Amalifi e Positano, del 118 e della Croce Bianca di Amalfi. La salma è stata portata alla sala mortuaria del cimitero di Praiano in attesa dell'espletamento delle pratiche per il trasferimento nel capoluogo lombardo.