Fugge da polizia stradale per evitare l’arresto: preso nel Casertano

Un romeno di 35 anni è stato arrestato per tentato omicidio, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento e anche di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

La vicenda

L'uomo si è addormentato in auto, verosimilmente a seguito dell'assunzione di sostanze stupefacenti, dopo essersi fermato con la sua auto sulla corsia di emergenza e quando gli agenti della Polizia Stradale di Nola (in provincia di Napoli) lo hanno svegliato, lui ha messo in moto ed è fuggito a tutta velocità investendo i due poliziotti, uno dei quali caricato sul cofano anteriore e trascinato per circa dieci metri. È successo sulla SS162 dir, sulla corsia che da Napoli conduce ad Acerra, precisamente nel comune di Castello di Cisterna (in provincia di Napoli), dove, malgrado malconci, i due poliziotti sono stati costretti a dare vita a un inseguimento fatto di manovre pericolose e repentine, e speronamenti alla "pantera" della Ps, che si è protratto anche sulle vie di Acerra. L'inseguimento è andato avanti fino a san Felice a Cancella, in provincia di Caserta, dove il fuggitivo, a causa della forte velocità, è finito con la sua Madza 2 contro un palo. Per cercare di scampare all'arresto ha anche aggredito gli agenti i quali, con fatica, sono riusciti comunque a bloccato.