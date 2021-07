Ischia, coltivava marijuana in casa: arrestato 48enne

Durante la perquisizione l'uomo è stato trovato in possesso di 57 grammi di hashish, 4 piante di cannabis già recise e pronte per l'essiccazione e 126 grammi di infiorescenze

Aveva una serra a casa per la coltivazione della marijuana lo spacciatore arrestato dai carabinieri di Ischia con l'ausilio dei cani della Unità Cinofila di Sarno. I militari hanno bloccato un 48enne con precedenti specifici che, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 57 grammi di hashish, 4 piante di cannabis già recise e pronte per l'essiccazione, 126 grammi di infiorescenze e 270 di foglie già essiccate di marijuana.

La serra per coltivare marijuana

Nella sua abitazione è stata rinvenuta una tenda nella quale era stata installata una piccola serra completa di termometro digitale, lampada UV e ventilatore per coltivare piante da cui ricavare la sostanza stupefacente. A concludere il bilancio dell'operazione anche 2 coltellini a serramanico verosimilmente utilizzati per il taglio della sostanza e 2 banconote da 50 euro ritenute provento illecito. L'arrestato è stato condotto al carcere di Poggioreale ed è in attesa di giudizio.