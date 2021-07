Droga, un arresto e cinque persone denunciate nel Napoletano

Una persona arrestata per spaccio di droga e cinque denunciate. È il bilancio di un servizio di controllo svolto tra Torre Annunziata (in provincia di Napoli) e i Comuni limitrofi dai carabinieri della compagnia oplontina insieme ai colleghi del reggimento Campania.

Un arresto e due denunce a Torre Annunziata

In particolare a Torre Annunziata, nella centrale via Vittorio Veneto, i militari hanno sorpreso un uomo mentre cedeva droga ad un tossicodipendente approfittando del caos dell'ora di punta. Per lo spacciatore sono scattate le manette. Nell'ambito di estesi controlli stradali sono invece stati denunciati una donna di 29 anni e un ragazzo di 18, entrambi sorpresi alla guida delle proprie autovetture senza mai avere conseguito la patente di guida.

Gli interventi nel Napoletano

A Pompei, invece, all'interno di un centro commerciale, i carabinieri hanno bloccato alle casse un 60enne che tentava di portare via senza pagare alcuni generi alimentari: l'uomo è stato denunciato per tentato furto. A San Giuseppe Vesuviano inoltre un uomo di 55 anni è stato a sua volta denunciato perché si è rifiutato di fornire le proprie generalità. Denunciato infine un cinquantaduenne, detenuto agli arresti domiciliari e sorpreso all'esterno della propria abitazione senza alcuna autorizzazione. Durante il servizio i militari hanno controllato 69 persone e sessanta veicoli.

I controlli

Nell'ambito delle verifiche circa il rispetto del codice della strada sono state 28 le contravvenzioni elevate e undici i veicoli sequestrati perché sprovvisti di copertura assicurativa o perché senza revisione periodica.