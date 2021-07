Giugliano, incendio di sterpaglie in ex discarica

Incendio di sterpaglie in una discarica interrata da anni a Masseria del Pozzo, nel territorio del Comune di Giugliano (Napoli), gestita dalla Sapna, Sistema ambiente della Provincia di Napoli.

L'incendio

Le fiamme sono divampate, per cause non ancora accertate, in superficie e non hanno prodotto danni alle infrastrutture. Nella zona si è sprigionato un odore acre ed intenso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Giugliano, che stanno indagando sulle cause dell' incendio, e i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme.