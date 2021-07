Funivia del Faito, 17 persone sospese nel vuoto per oltre un’ora

Attimi di apprensione, ieri pomeriggio, per le 17 persone a bordo della funivia del Faito, in discesa dal Monte Faito verso la stazione Circum di Castellammare di Stabia, rimaste sospese nel vuoto per oltre un’ora a causa di un blackout elettrico che ha riguardato il centro antico della città. Una volta entrato in funzione il gruppo elettrogeno, la cabina ha ripreso la sua discesa ed è arrivata poi a destinazione, senza alcuna conseguenza per i passeggeri.

La nota di Eav

Sull’accaduto è intervenuta Eav, la società che ha in gestione la funivia, con una nota diramata in serata: "Oggi vi è stato un problema di alimentazione alla funivia del Faito intorno alle 18. Uno sbalzo della tensione elettrica dalla rete ha provocato l'attivazione dei sistemi di sicurezza che hanno bloccato l'impianto. Un gruppo elettrogeno che alimenta il motore di recupero per la cabina ha consentito la manovra. In meno di un'ora il problema è stato risolto. Le persone rimaste a bordo della funivia a 250 metri dalla stazione superiore sono scese quindi regolarmente con la funivia stessa. Tutto con tranquillità e con grande professionalità da parte degli addetti al servizio della funivia. A bordo della cabina vi era come sempre un addetto al servizio”. La nota quindi conclude: ”È la seconda volta negli ultimi trent'anni che si verifica un episodio del genere. Può succedere e il sistema ha funzionato perfettamente per gestire l'emergenza". Oggi la funivia resterà chiusa per tutti i controlli necessari.