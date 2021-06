Napoli, paziente distrugge pronto soccorso di Villa Betania

Il Pronto soccorso di Villa Betania, a San Giovanni a Teduccio a Napoli, è stato gravemente danneggiato dopo che un paziente ha dato in escandescenze. A denunciare il fatto, con un post su Facebook, l'associazione "Nessuno tocchi Ippocrate".

L'aggressione

Un'ambulanza 118 del Crispi è intervenuta in via Pazzigno, a San Giovanni a Teduccio, per una persona che giaceva a terra , in stato soporoso (per sospetta assunzione di sostanze stupefacenti). Arrivato al Pronto Soccorso di Villa Betania, il paziente si è alzato dalla barella e ha cominciato a distruggere tutto ciò che gli capitava a tiro: la barella della ambulanza; il computer del triage; stampanti; porte scorrevoli. Il personale dell'ambulanza è stato aggredito con spintoni e sputi. La polizia è intervenuta per identificare il soggetto.