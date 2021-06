Ercolano, picchia e minaccia l'ex moglie: arrestato 42enne

Un uomo di 42 anni è stato arrestato a Ercolano, in provincia di Napoli, per atti persecutori e maltrattamenti in famiglia. È accusato di aver ferito e minacciato la ex moglie. Il 42enne è stato condotto al carcere di Poggioreale.

L'aggressione

Secondo quanto ricostruito, il 42enne non aveva accettato la fine della relazione con la donna e l'ha aggredita vicino a un lido balneare colpendola un paio di volte con lo sportello dell'auto e facendola cadere sul selciato. Successivamente si è recato a casa della suocera dove, in presenza di diversi parenti, ha cominciato a minacciare la ex moglie e a strattonarla fino a farla cadere a terra. I familiari hanno cercato di aiutare la vittima e hanno chiamato il 112. Sul posto sono giunti i carabinieri della Stazione di Portici che hanno prima bloccato l'uomo e poi hanno ascoltato i testimoni. La donna è stata medicata da personale del 118 per lievi ferite: per lei non si è reso necessario il trasporto in ospedale.