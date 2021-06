Covid, Salvini: “Mascherine all’aperto in Campania? De Luca ducetto”

Così il leader della Lega contro il presidente della Regione che ha firmato un’ordinanza con stabilisce di mantenere l’obbligo di protezione in “ogni luogo non isolato”: “Mi dispiace molto per i campani, dove la gente ha disposizioni diverse”

Da quest’oggi le mascherine all'aperto non sono più obbligatorie, tranne in Campania. L’ordinanza firmata dal governatore Vincenzo De Luca, oltre al divieto di vendita di bevande alcoliche da asporto dopo le 22, stabilisce infatti di mantenere l’obbligo di protezione all’aperto in "ogni luogo non isolato" come "centri urbani, piazze, lungomari nelle ore e situazioni di affollamento" se non è possibile mantenere il distanziamento sociale. Su questo punto, il leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso di un’intervista a Rtl 102.5 – e come riportato anche da Fanpage.it – ha definito il presidente della Regione “un ducetto”.