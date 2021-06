Qualiano, aggredisce carabinieri e medici: arrestato 44enne

L'uomo è stato anche denunciato a piede libero per guida in stato di ebbrezza poiché si è rifiutato di sottoporsi all'alcol-test

Arrestato un uomo di 44 anni a Qualiano, in provincia di Napoli, per resistenza a pubblico ufficiale. Il 44enne è stato anche denunciato a piede libero per guida in stato di ebbrezza poiché si è rifiutato di sottoporsi all'alcol-test. L'uomo ora è agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.

L'aggressione

Secondo quanto ricostruito, l'uomo, in evidente stato di agitazione psico-fisica dovuta probabilmente all'assunzione di sostanze alcoliche, dopo un incidente stradale avvenuto a Qualiano è stato accompagnato dai carabinieri nell'ospedale di Giugliano in Campania, con il suo assenso, per essere sottoposto agli esami previsti. Durante il tragitto, però, il 44enne ha iniziato a insultare e a minacciare di morte i militari. In ospedale si soni scatenate le violenze: ha preso a schiaffi e calci alcuni medici e anche i carabinieri che, dopo una breve colluttazione, sono riusciti a bloccarlo. Per i militari qualche giorno di prognosi.