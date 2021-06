Pozzuoli, ferito al braccio da colpo d'arma da fuoco

Due persone, a bordo di uno scooter, hanno sparato contro la vittima in via Campigli, nei pressi della sua abitazione, mentre passeggiava

Ferito al braccio da un colpo d'arma da fuco mentre passeggiava nei pressi della sua abitazione. Questo è quanto si è verificato ieri sera, verso le ore 21:30, a Pozzuoli. A essere ferito un uomo di 51 anni, già noto alle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

La ricostruzione dei fatti

Secondo una prima ricostruzione, due persone, a bordo di uno scooter, hanno sparato contro di lui in via Campigli, nei pressi della sua abitazione, mentre passeggiava. Giudicato guaribile in 30 giorni, l'uomo è stato dimesso. I carabinieri hanno ritrovato in via Campigli due bossoli calibro 9.