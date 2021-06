Serie di blackout nel Napoletano, aumentano i disagi

La società che gestisce l'erogazione dell'energia elettrica fa sapere che sulle linee di media tensione ci sono stati diversi guasti e che il personale è al lavoro per le riparazioni

Interruzioni continue nella fornitura di energia elettrica si verificano da tre giorni nel Napoletano, in particolare nei comuni di Pomigliano d'Arco, Castello di Cisterna, Casalnuovo e Acerra. A causa dei disagi molti cittadini hanno protestato sui social: gli utenti lamentano danni ad elettrodomestici e impianti di allarme, ma anche di persone anziane o malate che soffrono non potendo utilizzare i condizionatori. Numerose le chiamate ai numeri di emergenza. La società che gestisce l'erogazione dell'energia elettrica fa sapere che sulle linee di media tensione ci sono stati diversi guasti e che il personale è al lavoro per le riparazioni.