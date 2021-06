Quarto Flegreo, nasconde fucile in casa: arrestato 48enne

Un uomo di 48 anni è stato arrestato a Quarto Flegreo, in provincia di Napoli, per detenzione illecita di un fucile. A segnalare ai carabinieri la presenza dell'arma è stata la moglie del 48enne, la quale avrebbe reagito a vessazioni da parte dell'uomo.

La perquisizione

I militari hanno perquisito l'abitazione del 48enne, già denunciato in passato, e hanno trovato, nascosto sotto un balcone, un fucile Franchi calibro 12, con il calcio tagliato e le canne mozzate. L'uomo, che non ha saputo spiegare la provenienza del fucile, è stato trasferito in carcere in attesa del processo.