Droga a Capua, sequestrati soldi e oltre un chilo di hashish

Quattordici panetti di hashish per un peso di 1,4 chili e la somma in contanti di 1.620 euro sono stati sequestrati a Capua (in provincia di Caserta) nel corso di un blitz effettuato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale compagnia, coadiuvati dai militari del nucleo cinofili di Sarno (in provincia di Salerno).

Il blitz

L'operazione è stata realizzata in un complesso residenziale in via Scarano. I carabinieri hanno controllato le cantine dei palazzi, e per accedervi hanno avuto bisogno dei vigili del fuoco, che hanno forzato i lucchetti antieffrazione messi a protezione dei locali. In una cantina è stato rinvenuto un barattolo di plastica di colore bianco con all'interno lo stupefacente, in un altro locale, in un cassetto, sono stati trovati i soldi.