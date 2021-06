Poggiomarino, 15enne alla guida: fugge dai carabinieri

L'episodio è accaduto in via Palma. I militari hanno imposto l'alt al veicolo perché hanno visto a bordo delle persone apparentemente troppo giovani. Il 15enne non ha rispettato l'ordine ed è fuggito

Un minorenne di 15 anni era alla guida dell'auto del padre, con tre coetanei, ed è fuggito per quattro chilometri dai carabinieri e tampona un altro veicolo mandando una donna in ospedale. Ed è stato denunciato a Poggiomarino, in provincia di Napoli, per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

La ricostruzione dei fatti

L'episodio è accaduto in via Palma. I militari hanno imposto l'alt al veicolo perché hanno visto a bordo delle persone apparentemente troppo giovani. Il 15enne non ha rispettato l'ordine ed è fuggito. Ed è stato inseguito per quattro chilometri fino a via Vasca Pianillo, nel confinante comune di San Giuseppe Vesuviano. È lì che il veicolo ha terminato la sua corsa, dopo aver tamponato un'auto occupata da marito, moglie e due bambini di uno e tre anni. La donna è finita in ospedale, portata dal 118 per un trauma cervicale. I minori sono stati riaffidati ai genitori: il 15enne dovrà rispondere delle sue azioni dinanzi al Tribunale per i Minorenni.