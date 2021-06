Aversa, rubati profili di ragazzi realizzati a uncinetto

Ignoti hanno hanno trafugato di notte ad Aversa, in provincia di Caserta, i profili di due bambini cuciti a uncinetto e installati in vicoletto San Francesco e nei pressi della Cassa Armonica, per sensibilizzare la popolazione ad avere rispetto dell'ambiente. Le opere erano state realizzate dalle donne dell'associazione "Il Lucernaio".

La denuncia

A denunciare l'accaduto è stato il sindaco di Aversa, Alfonso Golia: "Non ci arrenderemo mai all'inciviltà. Ho già chiesto all'associazione il Lucernaio di aiutarci a installare delle nuove creazioni. È una vergogna incredibile, così come il continuo deposito di rifiuti e ingombranti in centro e in periferia che pure stiamo provando a combattere con le fototrappola. Non ci arrendiamo e continuiamo a combattere".