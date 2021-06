Turismo, Garavaglia: “Si riapre ma questa volta non si richiude”

"Nei documenti iniziali c'era la grande incognita su cosa sarebbe successo al turismo e invece fortunatamente qui abbiamo due grosse novità: c'è il piano di vaccinazioni che sta andando molto bene e quindi si riparte, ma non si richiude stavolta", ha detto il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, nel corso del suo intervento a Napoli per l'apertura della Borsa Mediterranea del Turismo, prima fiera “live” del settore. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

Garavaglia: “Possiamo guardare con più serenità al futuro”

"L'anno scorso – ha proseguito Garavaglia – abbiamo lavorato più o meno in estate ma poi abbiamo tirato giù la saracinesca. Quest'anno no, si va avanti. E poi tornano un po' di stranieri, certo non tutti i 27 miliardi di spesa dei turisti stranieri che abbiamo avuto nel 2019 ma una percentuale che ci auguriamo sempre più in crescita. Il dato importante è che ritorna il dato pre-Covid già nel 2022 e non nel '23 o '24 come si prevedeva a inizio di quest'anno. Quindi possiamo guardare con più serenità al futuro – ha aggiunto Garavaglia – Quest'anno sarà la prima volta a memoria mia, che vedo le leggi di bilancio dal 2006, che nella nota di aggiornamento di settembre vedremo un pil che cresce rispetto alle previsioni. L'Istat parla di una salita del 4,7%, Fitch del 4,8%, addirittura il presidente di Confindustria Bonomi si è lanciato in un più 5%. Questo significa che si va bene nella manifattura, ma riprendono i servizi e riprende anche il turismo. Questo è il segnale più importante", ha concluso.