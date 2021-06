Napoli, due feriti a colpi di arma da fuoco

Sono due i feriti a colpi di arma da fuoco a Napoli, in circostanze non ancora chiarite. I due feriti sono stati trasportati all'ospedale "Pellegrini", dove è accorsa anche una piccola folla di amici e parenti. Uno dei due feriti è stato colpito in Vico lungo San Matteo, ai Quartieri Spagnoli, dove la polizia ha recuperato a terra numerosi bossoli. Il secondo a breve distanza. Il più grave dei due, Enrico De Maio di 56 anni, è in codice rosso con un proiettile nel torace e il fegato spappolato. Invece, l'altro ferito, Vittorio Vaccaro di 62 anni, è stato colpito a un braccio.

L'altro episodio

Circa 40 minuti prima, in via Santa Maria a Cubito, nel quartiere Chiaiano, estrema periferia Nord dell città quattro persone a bordo di due scooter, che indossavano caschi integrali, hanno esploso numerosi colpi di pistola in aria in una "stesa" a scopo intimidatorio, Ma i due episodi - secondo la polizia , che indaga sull' accaduto - non sarebbero connessi tra loro vista la grande distanza tra i luoghi.