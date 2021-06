Napoli, fuochi artificio per coprire furti durante Italia-Turchia

I malviventi hanno usato mortaretti e disinnescato i sistemi di antifurto la sera dell’11 giugno in zona Santa Lucia e in via Michelangelo da Caravaggio, mentre si giocava la partita degli Europei di calcio

Mortaretti di finta gioia per coprire ladri di appartamento all'opera, impegnati a disinnescare sistemi antifurto. È questa la tecnica utilizzata la sera dell'11 giugno, a Napoli, mentre si giocava la partita degli Europei di calcio Italia-Turchia.

I furti

All'inizio del secondo tempo, poco dopo le 22, quando l'Italia è passata in vantaggio, una serie prolungata di esplosioni sono state avvertite nella zona di Santa Lucia ed in altri punti della città. In via Michelangelo da Caravaggio - dove sono stati fatti esplodere altri fuochi d' artificio - i ladri si sono introdotti in un condominio ed hanno disinnescato l'allarme antifurto di un appartamento, asportando oggetti e preziosi. L'azione è durata pochi minuti, ma le telecamere di sorveglianza hanno ripreso alcuni sconosciuti, poi allontanatisi a bordo di un'auto. Le immagini sono state consegnate alla polizia che le sta vagliando.