Covid in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Complessivamente in Campania sono stati vaccinati con la prima dose 3.030.499 cittadini. Di questi 1.152.935 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 4.183.434. I dati delle vaccinazioni in Campania, fa sapere l'Unità di Crisi, sono aggiornati alle 17.00 di ieri.