Covid in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

I locali non sono chiusi a prescindere: possono aprire per servire cibo e bevande, ma i clienti non possono ballare

Da lunedì 21 giugno la Campania potrebbe diventare zona bianca. In quel caso, rimane l'obbligo di distanziamento e mascherina anche in cinema, teatri e centri sociali e culturali, così come ai concerti dove è vietato ballare.

Intanto, ieri ci sono stati 167 nuovi contagi di Coronavirus.

7:21 - La Campania verso la zona bianca da lunedì 21 giugno

