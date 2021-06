Spari in strada a Salerno per bloccare un ricercato, nessun ferito

Spari a Salerno oggi pomeriggio: è successo nel centro cittadino, nei pressi del teatro Verdi durante un'operazione di polizia. La Squadra mobile era sulle tracce di un uomo individuato in un bed and breakfast. Alla vista delle forze dell'ordine l'uomo però avrebbe tentato la fuga, lanciandosi contro gli agenti. Uno di loro, a scopo intimidatorio, ha esploso in aria due colpi. Non ci sono feriti. Arrestato il fuggitivo al termine di un inseguimento che si è concluso all'altezza di piazza Alario. E' accusato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.