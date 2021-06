Pozzuoli, guasto a una condotta idrica: chiusa una strada

Il disguido avrebbe determinato il cedimento dell'arteria nelle immediate vicinanze di un fabbricato storico in via Vecchia San Gennaro all’incrocio con via Carlo Rosini. Il traffico veicolare in uscita da via Vecchia San Gennaro è stato dirottato su via Vigna, con variazione del senso di marcia

Chiusa al traffico da questo pomeriggio via Vecchia San Gennaro all'incrocio con via Carlo Rosini, in uno dei quartieri a maggiore densità abitativa della zona alta di Pozzuoli. La chiusura è dovuta ad un improvviso sprofondamento dell'arteria nelle immediate vicinanze di un fabbricato storico. La probabile causa è un guasto della condotta idrica, che ha determinato il cedimento.

Gli interventi

Sul posto sono intervenuti i tecnici dell'ufficio acquedotto e la squadra manutenzione del comune con la polizia municipale per gestire il traffico. Transennata l'area e chiusa la strada al traffico. In tilt un intero quartiere di circa 5mila residenti. Il traffico veicolare in uscita da via Vecchia San Gennaro è stato dirottato su via Vigna, con variazione del senso di marcia, essendo strade di limitata ampiezza e tutte a senso unico.