A Napoli il primo torneo internazionale di Teqball il 17 e 18 luglio

Nella “Napoli Teqball Challenger Cup” i partecipanti si sfideranno su un tavolo curvo dotato di una rete compatta per garantire che la palla rimbalzi sempre e che consente di poter giocare a diverse varianti di sport come il calcio e il beach volley

Il torneo

Si tratta di un evento sportivo in cui i partecipanti (chiamati “tegers”) avranno l’occasione di accumulare punti validi per il ranking mondiale di Teqball e si sfideranno in partite singole e doppie. È prevista anche la partecipazione all’evento del campione in carica ungherese Adàm Blàzsovics, che primeggia come punteggio totale sia nel singolo che in coppia.