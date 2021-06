Napoli, violenze alla moglie per farsi consegnare denaro: arrestato

L'uomo, un 57enne pregiudicato, minacciava e aggrediva da tempo la coniuge per ottenere i soldi per l'acquisto di droga

Un 57enne, pregiudicato, è stato arrestato a Napoli con l’accusa di maltrattamenti in famiglia per aver minacciato e aggredito la moglie al fine di farsi consegnare denaro da utilizzare per l’acquisto di droga. Il provvedimento restrittivo è stato emesso dal Gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della locale Procura. Le indagini coordinate dalla IV sezione "Violenza di genere e tutela della fasce deboli" della Procura di Napoli, hanno consentito di accertare che l'uomo da tempo minacciava e aggrediva la moglie.