Rissa dopo un incidente stradale nel Napoletano: un arresto, 2 denunce

Una 27enne è stata ammanettata per resistenza e lesione a pubblico ufficiale: ha colpito ripetutamente i carabinieri intervenuti sul posto, che sono stati refertati con cinque giorni. Una 21eenne e una 18enne hanno riportato lesioni personali giudicate guaribili in 2 giorni

Tre donne si sono azzuffate dopo un incidente stradale (con feriti) in piazza Rosselli, nel centro di Qualiano. Una 27enne è stata arrestata e condotta ai domiciliari per resistenza e lesione a pubblico ufficiale, nonché denunciata per rissa, mentre una 21enne e una 18enne sono state denunciate.

La rissa

I carabinieri sono intervenuti in piazza Rosselli. Nel corso delle operazioni di rilevamento, per futili motivi, era iniziata una discussione poi degenerata in una rissa tra tre donne, una delle quali fidanzata di uno dei soggetti coinvolti nell'incidente. Anche i militari, durante l'intervento, sono stati ripetutamente colpiti dalla 27enne, poi bloccata e accompagnata in caserma. La 21enne e la 18enne hanno riportato lesioni personali giudicate guaribili in 2 giorni, mentre i militari sono stati refertati con 5 giorni.