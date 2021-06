A spasso per Napoli con due grosse tartarughe, sanzionato

Gli animali sono stati sequestrati perché il 50enne non ne aveva fatto denuncia al ministero dell'Ambiente. Per l'uomo una sanzione di 2mila e 300 euro

Un uomo è stato sorpreso in centro a Napoli mentre trasportava, in un recipiente di plastica, due grosse tartarughe. A notare il 50enne i Carabinieri motociclisti del Nucleo Radiomobile di Napoli, via Pignasecca. Incuriositi dal grosso recipiente si sono avvicinati e hanno scoperto le due tartarughe. E' stato accertato che si trattava di due esemplari di trachemys scripta, le tartarughe a guance gialle, nell'elenco delle specie 'invasive di rilevanza unionale'. Gli animali sono stati sequestrati perché il 50enne non ne aveva fatto denuncia al ministero dell'Ambiente. Per l'uomo una sanzione di 2mila e 300 euro.